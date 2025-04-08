دوري أبطال أفريقيا.. ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الجيش الملكي

أعلن الكرواني كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.



ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد سامي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - محمود دونجا - مروان حمدي - أحمد عاطف قطة.

بيراميدز يكتسح الجيش الملكي برباعية

اكتسح فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي المغربي برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل رباعية بيراميدز فيستون ماييلي هدفين في الدقيقتين 2 و 13 إبرهيم عادل في الدقيقة 38، ومصطفى فتحي بينما أحرز هدف الجيش الملكي اللاعب عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 45.