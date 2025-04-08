مياه الفيوم تستقبل فريق التفتيش من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ممثلة في المعمل المركزي لمياه الشرب بقطاع المعامل، فريق التفتيش من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وذلك في إطار الزيارة التقييمية الدورية التي تهدف إلى التأكد من مدى التزام المعمل بتطبيق متطلبات مواصفة الجودة الدولية ISO 17025:2017.

وأكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن فريق التفتيش قام على مدار يومين بمراجعة شاملة لكل الإجراءات الفنية والإدارية داخل المعمل، وأشاد بالمستوى الفني المتميز للكوادر العاملة، وبنظام الجودة المطبق، مما يعكس الالتزام الكامل بتطبيق المواصفة الدولية.

وأشار "النجار" إلى أن المعمل المركزي معتمد بالفعل وحاصل على شهادة ISO 17025:2017 في مجالات التحاليل الكيميائية العضوية وغير العضوية، وكذلك التحاليل الميكروبيولوجية، إلى جانب سحب العينات والاختبارات الحقلية، ما يعزز جودة منظومة العمل ويُعد نقطة تميز بارزة لشركة مياه الفيوم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل، أن التزام فريق العمل داخل المعمل المركزي، إلى جانب تعاون باقي إدارات القطاع، يجسد الحرص المستمر على ضمان إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، بدءًا من مصدر المياه وحتى وصولها للمستهلك، بهدف توفير كوب ماء نظيف وآمن لكل مواطن على مدار الساعة.

واختتمت "يعقوب" بالإشارة إلى أن فريق التفتيش أوصى بتمديد اعتماد المعمل المركزي، بعد تأكده من استمرار تطبيق المواصفة بكفاءة واحترافية.

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