العالم يتجه لمنع استيراد منتجات اللحوم النمساوية

فرضت الولايات المتحدة وكندا واليابان والمملكة المتحدة والبوسنة والهرسك حظرا على استيراد منتجات لحوم البقر النمساوية وكذلك الحليب الخام المحلي حتى إشعار آخر تحسبا لانتشار مرض الحمى القلاعية في دول وسط أوروبا.

وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم الثلاثاء أنه لا يمكن التنبؤ بمدة القيود في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن اليابان فرضت أيضا حظرا على المنتجات المصنعة.

وفي حالة الولايات المتحدة وكندا، كانت القيود بأثر رجعي إلى 24 و25 فبراير الماضي على التوالي وبالتالي لا يجوز طرح المنتجات المصدرة من النمسا إلى البلدين بعد هذا التاريخ في السوق هناك.

وأوضح البيان أن مرض الحمى القلاعية في البلدان المجاورة للنمسا يؤثر الآن أيضًا على الزراعة المحلية وعلى الرغم من عدم اكتشاف أي حالة في النمسا حتى الآن فقد اتخذ الشركاء التجاريون الأوائل تدابير احترازية.