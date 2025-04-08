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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ساكا يقود تشكيل أرسنال ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أرسنال
أرسنال
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أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق أرسنال، اليوم الثلاثاء، نظيره ريال مدريد على ملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود بوكايو ساكا تشكيل أرسنال أمام ريال مدريد، وذلك للمرة الأولى أساسيًا عقب عودته من الإصابة، التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

كان أرسنال تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على آيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

بينما بلغ ريال مدريد هذا الدور، بعد تخطي عقبة جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 2-2، حيث فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وخسر إيابًا بهدف للا شيء.

تشكيل أرسنال ضد ريال مدريد 

حراسة المرمى: دافيد رايا 

خط الدفاع: يورين تيمبر - ويليام ساليبا - جاكوب كيويور - لويس سكيلي 

خط الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - ميكيل ميرينو - جابرييل مارتينيلي.

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