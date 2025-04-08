16 أبريل.. الثقافة السينمائية يشارك في يوم "محفوظ في القلب"

يحتفل مركز الثقافة السينمائية بكاتب الحارة المصرية، أديب نوبل نجيب محفوظ، من خلال عدة فعاليات سينمائية تُقام الأربعاء المقبل، الموافق 16 أبريل الجاري، وذلك في إطار المبادرة الوطنية "عزة الهوية المصرية"، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وبهذه المناسبة ينظم المركز، التابع للمركز القومي للسينما، مجموعة من الأنشطة الثقافية المتنوعة تحت شعار "محفوظ في القلب"، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات في إطار المبادرة الوطنية المعنية بتعزيز الهوية المصرية.

تبدأ فعاليات اليوم في الفترة الصباحية بندوة بعنوان "نجيب محفوظ كاتب الحارة المصرية"، حيث تتناول الندوة صورة الحارة المصرية القديمة في كتابات نجيب محفوظ، وكيف تحولت إلى أفلام سينمائية، وذلك بمشاركة وتفاعل الجمهور الحاضر.

يعقب ذلك ورشة حكي تراثي بعنوان "كتابات نجيب محفوظ التراثية"، والمخصصة لفئة الطلائع من سن 12 إلى 16 عامًا.

أما في الفترة المسائية، فيعرض الفيلم التسجيلي "نجيب محفوظ.. ضمير عصره" للمخرج هاشم النحاس، والذي يعد من أبرز الأفلام التسجيلية التي توثق سيرة الأديب الراحل.

يحرص مركز الثقافة السينمائية على تقديم عروض للأفلام التسجيلية ذات الطابع التراثي، التي تمثل علامات بارزة في تاريخ السينما التسجيلية، وتتناسب مع مختلف الفئات العمرية، تماشيًا مع المناسبات الوطنية المختلفة.