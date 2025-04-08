دوري أبطال إفريقيا.. بن شرقي ووسام يقودان الأهلي أمام الهلال السوداني

اعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق استعدادًا لمباراة الهلال السوداني اليوم في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي تقام على ملعب شيخا ولد بيديا بموريتانيا.