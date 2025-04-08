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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دبلوماسي روسي: البرازيل مستعدة للمساعدة في التوصل لحلول سلمية للأزمة الأوكرانية

البرازيل
البرازيل
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أكد سفير روسيا لدى البرازيل، أليكسي لابيتسكي، أن الحكومة البرازيلية تدرك جيدا الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، وهي مستعدة للمساعدة في إيجاد سبل التسوية السلمية للوضع هناك.

وقال لابيتسكي -في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية- "أؤكد أن موقف البرازيل من الصراع في أوكرانيا لم يتغير، البرازيل من بين مؤسسي منصة "أصدقاء السلام"، إلى جانب الصين ودول أخرى، إنهم يراقبون تطورات الوضع عن كثب، ويدركون الأسباب الجذرية للصراع".

وتابع الدبلوماسي الروسي بالقول "نرى أن الجانب البرازيلي مستعد للمساعدة في إيجاد حلول للتسوية السلمية للأزمة في أوكرانيا".

 

البرازيل أوكرانيا روسيا