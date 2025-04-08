كريم العراقي: جاهزون للتعامل مع مفاتيح لعب فريق سيمبا بالكونفدرالية

قال كريم العراقي لاعب النادي المصري البورسعيدي، أن الفريق أغلق صفحة مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزاني، ولا نفكر سوى في الصعود.

وأضاف العراقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم الثلاثاء بحضور انيس بوجلبان للرد على تفاصيل مباراة المصري امام سيمبا، لدينا حالة من التركيز الكامل في المباراة، وجاهزون للتعامل مع مفاتيح لعب فريق سيمبا.

ويواجه المصري نظيره سيمبا التنزاني ، في مباراة إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق سيمبا التنزاني ، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.

وكان قد عقد اجتماع تفصيلي للاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، وتم الاتفاق على أن يرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر ، فيما سيرتدي فريق سيمبا الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه اللون البنفسجي.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الصومالي أمير عبدي بحضور مراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والمنسق العام للمباراة المغربي مصطفى سلاوي وكذلك الأوغندية فيفيان تيندو المنسق الأمني للمباراة ، بالإضافة إلى التنزاني نورس كليفورد تيندو المنسق الإعلامية للمباراة وأيضًا حكم الساحة البنيني ديجيندو لويس ، فيما مثل المصري في الاجتماع الكابتن/ محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور / حسان بن صلاح الدين القمري طبيب الفريق والكابتن/ إبراهيم غانم، مسئول المهمات.