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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يبحث هاتفيًا مع ترامب عددًا من موضوعات التعاون المشترك

الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي بالإنابة هان دوك-سو
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أجرى رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة هان دوك سو، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي - في تصريحات للصحفيين أوردتها هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - بأن الاتصال الهاتفي، الذي يعد أول محادثات مباشرة يعقدها الجانبان منذ تنصيب الرئيس ترامب في شهر يناير الماضي، استمر لمدة 28 دقيقة.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة "سوشيال تروث"، "أجريت اتصالا رائعا مع الرئيس الكوري الجنوبي بالإنابة"، موضحا أنه بحث مع هان الفائض التجاري لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، والرسوم الجمركية، وبناء السفن، والمشروع المشترك لخط أنابيب الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا.

وأضاف ترامب أنهما ناقشا أيضا دفع تكاليف ما وصفه بـ"الحماية العسكرية طويلة الأمد" التي قدمتها واشنطن لكوريا الجنوبية.

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