دوري أبطال أفريقيا.. لاعبو الأهلي يتفقدون ملعب "شيخا ولد بيديا" قبل مواجهة الهلال

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أرضية ملعب “شيخا ولد بيديا” فور الوصول إلى الملعب قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب شيخا ولد بيديا، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني في المباراة المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية ختامية للاعبين قبل التحرك إلى ملعب المباراة، وذلك للتأكيد على كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وشرح الأدوار المحددة لكل لاعب في ضوء خطة اللعب التي تم الاستقرار عليها.