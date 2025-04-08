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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يتجه إلى الفحم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، عن أنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز استخدام الفحم، وهو مصدر طاقة موثوق ولكنه ملوث يشهد تراجعًا منذ فترة طويلة.

ووفقًا لمسؤولين كبيرين في البيت الأبيض، سيستخدم ترامب سلطته الطارئة للسماح لبعض محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم، والمقرر إحالتها إلى التقاعد، بمواصلة إنتاج الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الولايات المتحدة في ظل نمو مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية، وفقا لشبكة "بلومبرج".

ولطالما وعد ترامب بتعزيز ما يسميه "الفحم الجميل" لتشغيل محطات الطاقة واستخدامات أخرى، لكن هذه الصناعة تشهد تراجعًا منذ عقود.

ووفقًا لمعلومات من مسؤولي البيت الأبيض، ستوجه الأوامر المتوقعة اليوم الوكالات الفيدرالية لتحديد موارد الفحم على الأراضي الفيدرالية، ورفع الحواجز أمام تعدين الفحم، وإعطاء الأولوية لتأجير الفحم على الأراضي الأمريكية.

وتوجِه الأوامر أيضًا وزير الداخلية دوج بورجوم إلى "الاعتراف بانتهاء" وقف تأجير الفحم في عهد أوباما على الأراضي الفيدرالية، وإلزام الوكالات الفيدرالية بإلغاء السياسات التي تحول البلاد بعيدا عن إنتاج الفحم.

وكان ترامب قد قال، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يناير الماضي، إنه "لا شيء يُمكن أن يُدمر الفحم، لا الطقس ولا القنبلة.. لا شيء.. ولدينا فحم أكثر من أي أحد آخر".

 

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