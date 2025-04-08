ميكنة مواقف السرفيس والكارتة الموحدة في محافظة دمياط

ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، منظومة ميكنة العمل بمواقف سيارات الاجرة، خلال اجتماع نعقد اليوم بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور ضياء الدين فاروق استشاري، المحافظة للتحول الرقمى، وًمدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة وممثلي الشركة المُنفذة.



وبحث محافظ دمياط آليات التنفيذ، وكذلك تطبيق منظومة الكارتة المجمعة، وذلك لاطلاق التشغيل التجريبي بجميع المواقف خلال ١٠ أيام، بما يسهم في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والكفاءة وترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة تشغيل المواقف بما يساهم فى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد دعم المحافظة الكامل لتنفيذ تلك المنهجية وتحقيق أهدافها على الوجه المطلوب، مشددا على ضرورة تعاون كافة الجهات المشاركة لدعم رؤية التحول الرقمي بالمحافظة.

في سياق منفصل شهدت محافظة دمياط حملات مرورية على الدراجات البخارية بعد تكرار الشكاوى من سباق الدراجات البخارية والماراثونات التي تتم على الطرق السريعة والتي تودي بحياة الشباب وتتسبب في عدد كبير من الإصابات والوفيات حيث تم شن حملات مرورية مكثفة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واللواء عصام هلال مدير أمن دمياط، استكملت إدارة مرور دمياط برئاسة العميد محمد التل جهودها لضبط الدراجات النارية "الموتوسيكلات" غير المرخصة وسائقيها المخالفين للقواعد المرورية.

وأكد أن تلك الحملات تهدف إلى تحقيق الانضباط والتأكيد على الالتزام بالقواعد المرورية، ومنع ظاهرة السباقات والسرعة الزائدة، التى تعرض حياة الشباب والمواطنين للخطر، للحفاظ على سلامة الجميع، لافتًا إلى استمرار تلك الحملات وتنفيذها بشكل مفاجئ بمناطق مختلفة بالمحافظة، حيث تابع محافظ دمياط الحملات المرورية في دمياط.