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الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مركز إبشواى يتفقد أعمال ردم البرك والمستنقعات بشكشوك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد هاني رجب، رئيس مركز ومدينة ابشواي، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان مجلس المدينة اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية والمركز التكنولوجي ووحدة المتغيرات المكانية وفنيين المركز، وذلك لمتابعة الموقف الحالي للمركز من ملف التصالح والتزام المواطنين بسداد رسم التصالح لسرعة إنهاء الإجراءات والتسجيل بالمنظومة الإلكترونية

جاء ذلك بحضور كل من أحمد عبد الونيس، نائب رئيس المركز لشئون المدينة، ونسرين محمد ، سكرتير عام المركز .

 

يأتى ذلك في ضوء إهتمام الدولة بملف التصالح ووضعه على أولويات الأعمال، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بإنهاء إجراءات ملف التصالح تيسيراً على المواطنين .

 

كما ناقش الإجتماع موقف المركز من المتغيرات المكانية وضرورة رفع الإجراءات القانونية لكل نقطة متغيرجديدة على المنظومة ومراجعة كافة النقاط الواردة للتأكد من موقف كل متغير أولا بأول .


وتفقد هاني رجب، رئيس المركز يرافقه كل من محمد موسي، نائب رئيس المركز لشئون القرى، وريحاب شاكر، رئيس قرية شكشوك، ومحمد حسن، مدير وحدة سيطرة الشبكة الوطنية، وخالد الجاحد، المشرف العام على الإشغالات، إستكمال أعمال كسح وشفط تجمعات المياه وردم البرك والمستنقعات بالوحدة المحلية بشكشوك لليوم الثاني على التوالي .

 

حيث وجه رئيس المركز بتعاون معدات الوحدات المجاورة ومعدات قري طبهار والخالدية وابو شنب والنصارية ومعدات المدينة لسرعة إنهاء الأعمال للقضاء على بؤر التلوث والمستنقعات منعاََ لانتشار الأمراض والأوبئة وحفاظاً على سلامة المواطنين .

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الفيوم رئيس مركز أبشواي تفقد أعمال ردم ردم البرك المستنقعات شكشوك