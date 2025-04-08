رئيس الوزراء يشهد احتفالية هيئة الدواء بالمتحف المصري الكبير لحصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الدواء.. صور

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في احتفالية هيئة الدواء المصرية بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية "مستوى النضج الثالث" في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات.

حضر الاحتفالية عدد من كبار الشخصيات، من بينهم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية. كما شارك عدد من المحافظين، ومستشاري الرئاسة، وممثلي منظمة الصحة العالمية، والسفراء، ورؤساء النقابات الطبية والهيئات الحكومية، وشركاء الصناعة الدوائية.

تسليم شهادة الاعتماد لمصر

شهدت الاحتفالية تسليم ممثل منظمة الصحة العالمية شهادة الاعتماد لرئيس هيئة الدواء المصرية، لتصبح مصر أول دولة في إفريقيا تحقق هذا المستوى المتقدم في مجال اللقاحات والدواء.

وتضمنت الفعاليات عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الهيئة، إضافة إلى عدد من الكلمات البارزة التي أكدت أهمية هذا الحدث التاريخي.

رئيس الوزراء في احتفالية هيئة الدواء المصرية

كلمات ترحيبية وإشادات رسمية

استهل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، كلمته بتهنئة مصر قيادة وشعبًا على هذا الإنجاز غير المسبوق. وأعرب عن تقديره العميق لفخامة الرئيس السيسي، مشيدًا بدعمه الكبير لهذا القطاع الحيوي، كما شكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل للهيئة.

وأكد الغمراوي أن هذا النجاح ثمرة جهود هيئة الدواء المصرية التي اعتمدت سياسات واضحة لتطوير القطاع الدوائي الوطني بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية. كما أشار إلى تحقيق مصر نسبة 91.3% من الاكتفاء الذاتي الدوائي، وإطلاق مبادرات لتوطين المواد الخام وتعزيز الشراكات الدولية.

فتح أسواق جديدة وتعزيز الحضور الدولي

وفي كلمته، أوضح رئيس الهيئة أن مصر نجحت في فتح أسواق جديدة للأدوية المصرية عبر توقيع مذكرات تعاون مع دول إفريقية وعربية وأمريكية لاتينية، مع خطط طموحة للتوسع نحو آسيا وأوروبا.

وأضاف أن حصول مصر على هذا الاعتماد يعزز مكانة هيئة الدواء كجهة تنظيمية موثوقة عالميًا، ويُدعم جهود التكامل الصحي مع الدول الإفريقية والعالمية.

احتفالية هيئة الدواء المصرية

منظمة الصحة العالمية: مصر قدوة في تنظيم الدواء

من جانبه، أكد الدكتور أدهم إسماعيل، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، أن تصنيف مصر بالمستوى الثالث جاء نتيجة عملية تقييم معيارية صارمة تعتمد على أكثر من 250 مؤشرًا. وأوضح أن هذا الإنجاز سيسهم في تعزيز النظام الصحي الوطني ودعم أهداف التنمية المستدامة.

كما أذيعت كلمة مسجلة للدكتور "تيدروس أدهانوم غيبرييسوس"، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الذي هنأ مصر قائلًا بالعربية: "ألف مبروك لكم جميعًا على هذا الإنجاز الكبير".

تكريم صناع النجاح

شارك الدكتور مصطفى مدبولي في تكريم عدد من قيادات هيئة الدواء وشركاء الصناعة الذين كان لهم دور بارز في تحقيق هذا النجاح. وأكد الدكتور علي الغمراوي أن اختيار الشركات جاء بناءً على معايير صارمة شملت جودة التصنيع والتصدير والالتزام بالمعايير العالمية.

خاتمة الاحتفالية

اختتمت الاحتفالية بتوجيه الشكر لكافة العاملين في هيئة الدواء المصرية، تقديرًا لدورهم الحيوي في تحقيق هذا الإنجاز الذي يمثل علامة مضيئة في مسيرة القطاع الصحي المصري.