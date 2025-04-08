سفير مصر بتنزانيا يحضر المران الأخير للمصري استعدادًا لمباراة سيمبا

شهد المران الأخير لفريق المصري على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام استعدادًا لمباراة الغد أمام فريق سيمبا التنزاني، حضور السفير شريف إسماعيل سفير مصر بتنزانيا ومعه السفير أحمد عامر رئيس القسم السياسي بالسفارة ومعهما عدد من مسئولي السفارة المصرية، حيث كان في استقبالهم الأستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي ورئيس البعثة والأستاذ محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول.

هذا وقد أعرب السفير شريف إسماعيل عن ثقته التامة في قدرة نجوم المصري على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد تسهم في صعود الفريق للدور قبل النهائي ، مشيدًا بالانضباط التام للاعبي المصري وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، فيما وجه رجب عبد القادر الشكر للسيد السفير شريف إسماعيل على مجهوداته الكبيرة مع البعثة خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن هذا ليس بجديد عن رجال الخارجية المصرية ودبلوماسييها الذين يقدمون صورة مشرفة لمصر على الدوام.

ويواجه المصري نظيره سيمبا التنزاني في مباراة إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق سيمبا التنزاني ، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.