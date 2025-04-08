بوجلبان : نسعى لحصد بطاقة التأهل رغم قوة فريق سيمبا على ملعبه

قال الكابتن أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، إننا جاهزون تمامًا لمباراة الغد أمام فريق سيمبا التنزاني ضمن منافسات البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف بوجلبان خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، إننا نسعى لحصد بطاقة التأهل، رغم قوة فريق سيمبا على ملعبه.

واكد المدير الفني للمصري ، درسنا طريقة لعب سيمبا، ولدينا عدة سيناريوهات للمباراة، لافتا إلى أن الحضور المكثف لجماهير سيمبا للمباراة سلاح ذو حدين.

واستكمل ، أتمنى الصعود لإدخال السعادة على جماهير المصري، مؤكدا أن اللاعبين على أتم الاستعداد لتعويض غياب جون ايبوكا.

ويواجه المصري نظيره سيمبا التنزاني في مباراة إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق سيمبا التنزاني ، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.