طريقة استرجاع خدمة الهواتف غير مسددة الرسوم عبر تطبيق تليفوني

بدأ العديد من المواطنين في البحث عن كيفية استرجاع خدمة الهواتف التي لم تُسدد عنها الرسوم المستحقة، وذلك بعد تطبيق قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف تشغيل الأجهزة المستوردة من الخارج والتي لم تُسدد الرسوم المقررة ضمن المهلة المحددة، ومع انقطاع الخدمة عن العديد من المستخدمين، أصبح سؤال "كيف يمكن استعادة الخدمة عبر تطبيق تليفوني؟" من الأسئلة الأكثر تداولًا في الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك تزامنًا مع بدأ تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف تشغيل أجهزة المحمول المستوردة من الخارج التي لم تُسدد عنها الرسوم المستحقة بعد انتهاء المهلة المحددة، ووفقًا للنظام الإلكتروني الجديد، يتيح الجهاز للمستخدمين استعادة الخدمة حتى بعد انتهاء مهلة الـ90 يومًا، بشرط سداد الرسوم المستحقة عبر تطبيق "تليفوني" الذي أطلقته وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

خطوات استرجاع الخدمة

معرفة الرقم التعريفي للهاتف (IMEI)



أولًا: يجب على المستخدم معرفة الرقم التعريفي للهاتف IMEI، الذي يمكن الحصول عليه بسهولة عبر الاتصال بالكود ‎*#06#‎، ويُعد هذا الرقم مميزًا لكل جهاز على حدة.

تحميل تطبيق "تليفوني"

بعد ذلك، يجب تحميل تطبيق "تليفوني" على الهاتف عبر شبكة الواي فاي.

إدخال الرقم التعريفي

عند فتح التطبيق، يقوم المستخدم بإدخال الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) في الحقل المخصص.

سداد الرسوم المستحقة



يعرض التطبيق قيمة الرسوم المستحقة على الجهاز، ويمكن للمستخدم سداد هذه الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة. بعد إتمام الدفع، سيتم تفعيل الجهاز مرة أخرى على شبكات المحمول.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن في يناير الماضي عن تنفيذ المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر، بهدف تقليص الأجهزة المهربة ودعم التصنيع المحلي وحماية حقوق المستخدمين، ومع بدء تنفيذ المرحلة الفعلية، تم قطع الخدمة عن آلاف الأجهزة التي لم تسدد الرسوم بعد انقضاء المهلة المحددة، لتصبح هذه الأجهزة غير قابلة للاستخدام على شبكات المحمول المصرية حتى يتم دفع الرسوم المستحقة، ويُتيح النظام أيضًا للمصريين القادمين من الخارج إدخال جهاز واحد فقط معفى من الرسوم، بشرط تسجيله في منفذ الجمارك عند الوصول، مع فرض رسوم على أي أجهزة إضافية يتم إدخالها.