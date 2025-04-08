زيادة 350 دولارًا.. هل ترفع "أبل" أسعار هواتفها بسبب الرسوم الجمركية

تواجه شركة "أبل" احتمال زيادة كبيرة في أسعار هواتفها الذكية بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقًا لتقديرات محللي بنك "يو بي إس"، وقد تصل الزيادة في سعر هاتف "آيفون 16 برو ماكس" إلى 350 دولارًا في السوق الأمريكية، والذي يُباع حاليًا بسعر 1199 دولارًا، ويُتوقع أن تشهد النسخة المصنوعة في الصين زيادة بنسبة 30% تقريبًا في سعر التجزئة.

وفي حال تم تصنيع "آيفون 16 برو" في الهند، فإن سعره قد يشهد زيادة أقل بنحو 120 دولارًا، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه "أبل" انخفاضًا حادًا في أسهمها بنسبة 20% خلال الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى فقدان ما يقارب 640 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط القلق من تأثير الرسوم الجمركية على أسعار منتجاتها في وقت يعاني فيه المستهلكون من تراجع القدرة الشرائية.

وتُعد "أبل" من أكثر الشركات تأثرًا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تُصنّع غالبية منتجاتها في الصين، ومع فرض رسوم جمركية على الصين تصل إلى 54%، تزداد الضغوط على الشركة، فيما يُتوقع أن ترفع "أبل" أسعار منتجاتها عالميًا بنسبة 6% لتعويض تلك الرسوم، في وقت يحذر فيه محللو "باركليز" من تراجع أرباح الشركة بنسبة قد تصل إلى 15% في حال عدم رفع الأسعار.

وقد تصل أسعار الهواتف إلى 3500 دولارفي حال قررت "أبل" نقل إنتاج هواتفها إلى أمريكا، وهو أمر يُعتبر غير عملي وفقًا لمعظم خبراء سلسلة التوريد، ومع ذلك، تبقى شركة "أبل" تسعى لتنويع مصادر إنتاجها في دول أخرى مثل الهند وفيتنام وتايلاند، إلا أن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تقلل من فعالية هذه الخطوة.

وجدير بالكر أنه قد كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك وجه نداءات شخصية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة، في خطوة تعكس موقفًا مغايرًا عن الموقف السائد داخل الدائرة المقربة من ترامب، وفي تصريحاته، انتقد ماسك واضعي هذه الرسوم، محذرًا من تأثيراتها السلبية على تكلفة السلع والخدمات للمستهلكين والشركات على حد سواء.

وأدى موقف ماسك إلى تصعيد التوترات داخل الفريق المحيط بترامب، خصوصًا في وقت تعاني فيه شركة تسلا، التي يرأسها ماسك، من انخفاض في الطلب وتراجع ملحوظ في قيمة سهمها، وسط تبعات سياسية متزايدة، ورغم تلك الضغوط، أصر ترامب على موقفه بفرض الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن هناك احتمالًا لزيادة تلك الرسوم على الصين في المستقبل.

وفي وقت سابق، صرح ماسك بأنه يأمل في أن تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا تطورًا نحو اتفاقات تجارية خالية من الرسوم الجمركية، وهو ما جاء خلال مشاركته في مؤتمر لحزب الرابطة اليميني في إيطاليا، وقال ماسك: "في نهاية المطاف، آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى منطقة تجارة حرة بين أوروبا وأمريكا الشمالية، بحيث تكون الرسوم الجمركية صفرية".