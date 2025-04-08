الفيلم المصري "أمانة البحر" يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان فيلم أو كلوك

انتهت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان فيلم أو كلوك، والذي شهد توسع هذا العام ليضم عروضًا متزامنة في 11 دولة، من بينها مصر.

شهد المهرجان إجمالي 94 عرضًا هذا العام، وهو العدد الأكبر منذ انطلاقه عام 2021، بجانب عدة مناقشات مع صناع الأفلام القصيرة، ومحاضرات متخصصة في موضوعات مختلفة.

شهدت مسابقة الأفلام القصيرة هذه الدورة مشاركة 16 فيلمًا، وقد أعلنت لجنة التحكيم عن جوائزها في ختام المهرجان وجاءت كالتالي:

جائزة لجنة التحكيم وقيمتها 1000 يورو:

حقيقة أم تحدٍ - Truth or Dare، إخراج سيمونا بورتشا، رومانيا (مناصفة)

الصمت والصوتيات - Hushes and Phonics، إخراج بيوتر كامينسكي، بولندا (مناصفة)

بينما منحت اللجنة تنويهًا خاصًا إلى فيلم:

مِنكَ - From You، إخراج جيدرزي جورسكي، بولندا

وقد ضمت لجنة التحكيم هذا العام: المنتج المصري محمد تيمور، ومديرة التصوير المجرية إستر شيبيلي، والمخرج الروماني بوجدان موريشانو.

في حين حصل الفيلم المصري "أمانة البحر" للمخرجة هند سهيل على جائزة الجمهور وقيمتها 1000 يورو. وجدير بالذكر أن الأفلام المصرية كانت حاضرة في الدورات السابقة في جائزة الجمهور، إذ فاز بها مناصفة في الدورة الرابعة فيلم "ماما" إخراج ناجي إسماعيل، وكذلك فيلم "الحد الساعة خمسة" إخراج شريف البنداري مناصفة أيضًا في الدورة الأولى.

مهرجان فيلم أو كلوك هو مشروع ثقافي من إنتاج شركة كرياتريكس فاما، وبتمويل مشترك من إدارة الصندوق الثقافي الوطني (AFCN) في رومانيا. تُنظَّم الدورة الخامسة تحت رعاية "التضامن على الشاشة - الرئاسة البولندية لمراجعة أفلام"، بدعم من معهد آدم ميكيفيتش، في إطار رئاسة بولندا للبرنامج الثقافي لمجلس الاتحاد الأوروبي 2025.