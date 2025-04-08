الثلاثاء 08/أبريل/2025 - 07:18 م

ترصد البوابة نيوز حالة الطقس في الكويت، حيث تعتبر الكويت دولة خليجية تتميز بمناخها الصحراوي الحار، وتتباين درجات الحرارة بين الصيف والشتاء بشكل كبير. خلال فصل الصيف، تصل درجات الحرارة إلى مستويات عالية جدًا، بينما تكون درجات الحرارة معتدلة خلال فصل الشتاء. تتأثر حالة الطقس في الكويت بالرياح الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية، مما يؤثر على درجات الحرارة والرطوبة في المنطقة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في الكويت

العوامل المؤثرة في الطقس في الكويت



تؤثر عدة عوامل على حالة الطقس في الكويت، منها الموقع الجغرافي حيث تقع الكويت في منطقة صحراوية، مما يؤثر على مناخها، بالاضافة الي الرياح حيث تؤثر الرياح الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية على درجات الحرارة والرطوبة، والتغيرات المناخية تؤثر التغيرات المناخية العالمية على حالة الطقس في الكويت.



حالة الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة

العظمى: 37 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

توقعات الطقس



نهارًا: حار مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة.

ليلًا: معتدل مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

الرطوبة والرياح

الرطوبة النسبية: 42%

سرعة الرياح: 8-28 كم/ساعة

اتجاه الرياح: شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه

توقعات الساعات القادمة

9 مساءً: صافي مع درجة حرارة 29 درجة مئوية

10 مساءً: صافي مع درجة حرارة 28 درجة مئوية

11 مساءً: صافي مع درجة حرارة 27 درجة مئوية



حالة البحر



نهارًا: خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1-4 قدم

ليلًا: خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1-3 قدم .

