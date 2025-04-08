ads
الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يتوجه إلى ملعب مباراة الجيش الملكي

بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

غادرت بعثة نادي بيراميدز مقر فندق إقامتها في مدينة مكناس في طريقها إلى الملعب الشرفي استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعقد الكرواتي كرونسلاف يورنشيتش المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك لشرح خطة اللعب وطريقة الأداء أمام الفريق المنافس.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على أن يكون في وداع اللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم بتأكيد التأهل للدور نصف النهائي من البطولة القارية.

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز والجيش الملكي المغربي تشكيل بيراميدز