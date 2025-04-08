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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ألابا مفاجأة تشكيل ريال مدريد ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المديرالفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أرسنال الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره أرسنال بملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام أرسنال، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

ويعد النمساوي دافيد ألابا مفاجأة تشكيل ريال مدريد ضد أرسنال، حيث دفع به أنشيلوتي في مركز الظهير الأيسر في مباراة الليلة، بعد فترة طويلة لم يشارك فيها ألابا في هذا المركز.

تشكيل ريال مدريد ضد أرسنال 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا

خط الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.

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