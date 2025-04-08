الكنيسة الأرثوذكسية تعرض فيلمًا عن توثيق مجمع نيقية.. اليوم

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، عرض فيلم وثائقي عن "مجمع نيقية" وذلك من خلال المؤرخين والمخطوطات والآباء احتفالًا بمرور سبعة عشر قرنًا على انعقاد مجمع نيقية.

ويُعد هذا الفيلم من بحث وإعداد راهبات دير مارجرجس بمصر القديمة، ومن المقرر أن يعرض على الصفحات الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على "اليوتيوب" و"الفيسبوك".

وتستعد الكنيسة القبطية في مايو 2025 للاحتفال بمرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني.

ويحتفل العالم المسيحي في العشرين من مايو المقبل بالذكرى الـ 1700 لافتتاح المجمع المسكوني الأول، المجمع الذي عُقد في نيقية عام 325 ، والذي دخل التاريخ أساسًا بسبب قانون الإيمان الذي يجمع ويحدد ويعلن الإيمان بالخلاص بيسوع المسيح وبالإله الواحد، الآب والابن والروح القدس.