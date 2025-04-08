وزير التعليم ينعى مدير إدارة الباجور التعليمية ويؤكد: الزيارة لم تشهد أي سلوك غير لائق

تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الأستاذ أسامة البسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، الذي وافته المنية أمس إثر أزمة صحية مفاجئة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مشيدًا بما قدمه الفقيد من التزام وانضباط وحسن إدارة طوال فترة عمله.

وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول سلوك غير لائق أثناء زيارة الوزير لمدارس إدارة الباجور التعليمية، أكدت وزارة التربية والتعليم أن زيارة محمد عبد اللطيف لم تشهد أي سلوك غير مقبول أو تعقيب من الوزير على العملية التعليمية في المدارس التي قام بزيارتها.

و أوضحت الوزارة أن الوزير اصطحب خلال زيارته لمدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة، مدير المدرسة السيد محمد بكر فقط، حيث شاهد انضباطًا في حضور الطلاب وانتظام العملية التعليمية في كافة الفصول الدراسية.

وقد أشاد الوزير بذلك، مقدمًا الشكر والتقدير لمدير المدرسة على جهوده.