انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين بمراكز المعلومات بالدقهلية

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي رفع كفاءة العاملين بمراكز المعلومات وأندية المعلومات على مستوى المحافظات، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، " الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي"، وكانت المحطة الحالية بالشباب والرياضة بالدقهلية، وذلك بالقاعة الرئيسية بنادي الحوار للالعاب الرياضية بالمنصورة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرئاسة اللجنة العليا للمتابعة، برئاسة اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، ومتابعة كل من الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتورة منار محمد موسى مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، إنطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين بمراكز المعلومات وأندية المعلومات بالدقهلية.

جاءت فعاليات البرنامج التدريبي بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، و طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتورة منار محمد موسى مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات وعضو اللجنة العليا للمتابعة، ومديحه سيد حسين، و حسين سيد حسين، والمهندس وليد عمر زكي، والمهندس إبراهيم محمد نجيب بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، بوزارة الشباب والرياضة، وناجى اسماعيل مدير مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى، وبحضور مسئولى المعلومات ومراكز أندية تكنولوجيا المعلومات على مستوى محافظة الدقهلية.

شهدت فعاليات البرنامج التدريبي كلمة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة وترحيب بالحضور الكريم، واشادت بفعاليات البرنامج التدريبي والمردود العملى على المشاركين، فى إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو أهمية التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير برامج التدريب بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والإقتصاد القائم على المعرفة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نحو تفعيل التحول الرقمى داخل وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مديريات الشباب والرياضة على مستوى المحافظات، وبناء مجتمع معرفى تتقلص فيه الفجوة الرقمية بحيث يستطيع جميع أعضائه النفاذ إلى مصادر المعلومات وتبادلها على مستوى وزارة الشباب والرياضة والمديريات بجميع المحافظات.



بالإضافة إلى كلمة الدكتورة منار محمد موسى مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وعضو اللجنة العليا للمتابعة بالتعريف بالمشروع وأهدافه.

وفي سياق متصل تحدث الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، تحدث فيها عن مركز المعلومات، واندية تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني، وكيف أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، كانت من المحافظات التى لها السبق فى الربط الإلكتروني، والتسجيل لكافة البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى تطبيق اول بطولة فى الكاراتيه أون لاين، أثناء فترة جائحة كورونا، وأشاد بالبرنامج التدريبى، ومدى الاستفادة منه للمشاركين.

كما تضمنت فعاليات البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين بمراكز المعلومات وأندية تكنولوجيا المعلومات بالشباب والرياضة بالدقهلية، شرح من المهندس وليد عمر زكي للبرنامج التدريبى، وحوار ومناقشة مع الحضور من مسئولى المعلومات بالادارات الداخلية والفرعية، حول آليات العمل والصعوبات التى تواجههم أثناء العمل داخل مراكز أندية تكنولوجيا المعلومات،، بالإضافة إلى شرح كيفية التعامل مع الحاسب الآلي، والتعرف علي البرامج الحديثة، وكيفية تحديث الأجهزة الخاصة بالمديرية وغيرها بمراكز الشباب فيما يخص مجال التكنولوجيا.

تأتي فعاليات تنفيذ البرنامج التدريبي لرفع كفاءة العاملين بمراكز المعلومات وأندية تكنولوجيا المعلومات بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء ايهاب بشير الوكيل الدائم ورئيس اللجنة العليا للمتابعة، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة.