طوارئ في الوادي الجديد بسبب العواصف الترابية

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، لتلقي الشكاوى من المواطنين فيما يتعلق بالأحوال الجوية، وذلك تزامنا مع تعرض المحافظة لرياح محملة بالأتربة وعواصف ترابية ضربت عدد من المناطق.

وأكد محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط في بيان له، أن المحافظة تشهد عواصف ترابية وأتربة في عدد من المناطق، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس الآن يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية. وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى موجة حارة تضرب البلاد، يصاحبها نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تراجع واضح في مستوى الرؤية الأفقية.