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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محافظ شمال سيناء: ماكرون زار مستشفى العريش العام وتفقد الأطقم الطبية

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي
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أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ان ماكرون زار مستشفى العريش العام وتفقد الأطقم الطبية.
وقال محافظ شمال سيناء في تصريحات للقاهرة الإخبارية:" ماكرون استمع إلى المصابين من الأشقاء الفلسطينيين في مستشفى العريش".

وأضاف محافظ شمال سيناء:" زيارة ماكرون أكدت أن هناك اتفاقا في الرؤى بين مصر وفرنسا بشأن فلسطين".

وتابع محافظ شمال سيناء: ماكرون أبدى تعاطفا كبيرا مع المصابين الفلسطينيين بعد زيارته لهم في مستشفى العريش".

وأكمل محافظ شمال سيناء:" ماكرون اطلع على مستوى الرعاية والمساعدة التي تقدمها مصر للأشقاء الفلسطينيين".

ولفت محافظ شمال سيناء:" الرئيس السيسي أكد مرارا رفض مصر لتهجير الفلسطينيين".

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