محافظ شمال سيناء: ماكرون زار مستشفى العريش العام وتفقد الأطقم الطبية

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ان ماكرون زار مستشفى العريش العام وتفقد الأطقم الطبية.

وقال محافظ شمال سيناء في تصريحات للقاهرة الإخبارية:" ماكرون استمع إلى المصابين من الأشقاء الفلسطينيين في مستشفى العريش".

وأضاف محافظ شمال سيناء:" زيارة ماكرون أكدت أن هناك اتفاقا في الرؤى بين مصر وفرنسا بشأن فلسطين".

وتابع محافظ شمال سيناء: ماكرون أبدى تعاطفا كبيرا مع المصابين الفلسطينيين بعد زيارته لهم في مستشفى العريش".

وأكمل محافظ شمال سيناء:" ماكرون اطلع على مستوى الرعاية والمساعدة التي تقدمها مصر للأشقاء الفلسطينيين".

ولفت محافظ شمال سيناء:" الرئيس السيسي أكد مرارا رفض مصر لتهجير الفلسطينيين".