أهم أخبار الكويت اليوم الثلاثاء

تناولت الصحف الكويتية، اليوم الثلاثاء مجموعة متنوعة من القضايا والأحداث في ظل التطورات، وفيما يلي تقدم لكم “البوابة نيوز” أهم أخبار السعودية اليوم ، وجاءت كالتالي:

بورصة الكويت تتصدر البورصات الخليجية بأداء قياسي في الربع الأول من 2025

حققت بورصة الكويت أداءً استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2025، لتتربع على صدارة البورصات الخليجية من حيث النمو، بعدما ارتفع مؤشرها العام بنسبة تجاوزت 8%، بدعم من موجة نشاط موسمية سبقت إعلان النتائج المالية للشركات عن عام 2024، إلى جانب مضاربات مكثفة وتدوير سيولة وتدفقات استثمارية محلية وأجنبية.

وسجلت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة قفزة لافتة، لتصل إلى 48 مليار دينار كويتي، وسط أداء قوي خلال شهري يناير وفبراير، في حين شهد مارس حالة من الهدوء النسبي بعد بلوغ أسهم المصارف والقياديات الأخرى مستويات مشبعة بالصعود.

وتمكن مؤشر السوق الأول من استعادة مستوى 8800 نقطة، وهو المستوى الذي فقده في مارس 2022، مما يعكس زخم الصعود الذي شهدته الأسهم الكبرى منذ بداية العام.

أما السوق الرئيسي فقد سجل أفضل أداء ربعي له منذ إطلاقه، محققًا نمواً تجاوز 7%، واقترب مؤشره من اختراق حاجز 8000 نقطة، مستفيدًا من تداولات مكثفة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها "أولي للوقود"، و"السور للوقود"، و"مدينة الأعمال"، مدفوعة بسيولة لافتة بلغت نحو 3.6 مليار دينار، متجاوزة سيولة السوق الأول بأكثر من 100 مليون دينار.

ويرى محللون أن هذا الأداء القوي جاء نتيجة استباق المستثمرين لنتائج الشركات السنوية، وسط توقعات بتحقيق أرباح جيدة، إلا أن استمرار الزخم الإيجابي في المرحلة المقبلة يتطلب محفزات إضافية، لا سيما في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات النزاعات التجارية العالمية التي بدأت تؤثر على الأسواق الدولية.

مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ فهد اليوسف

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في قصر بيان، حيث تم خلاله مناقشة عدة مواضيع محورية.

وفي مستهل الاجتماع، أحيط المجلس علمًا بتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برعاية حفل افتتاح مستشفى الولادة الجديد في منطقة الصباح الصحية، وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، الذي سيقام صباح اليوم الأربعاء.

كما تم إبلاغ المجلس بتكليف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء لتمثيل سموه في الاحتفال الذي سيُعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة مرور 50 عامًا على الشراكة بين دولة الكويت ومجموعة "مرسيدس بنز". يرافق سمو الشيخ أحمد العبدالله في هذا الاحتفال وفد رسمي يضم عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم وزير النفط طارق الرومي، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر، ومحافظ البنك المركزي باسل الهارون، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة.

واطلع المجلس على الرسائل الواردة من الديوان الأميري التي تضمنت تهاني رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وتأكيدهم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

من جانب آخر، استعرض المجلس عرضًا مرئيًا قدمه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، حول التقرير الشهري لأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تم مناقشة تقدم الكويت في تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.