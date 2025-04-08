الزراعة: فحص 775 ألف طن بطاطس للتصدير إلى الخارج

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، خول تبرز أنشطة وجهود المشروع خلال شهر مارس الماضي.

وأشارت مدير المشروع انه تم خلال مارس الماضي، وفيما يتعلق بعينات الفحص الميكروسكوبي لبطاطس المائدة المعدة للتصدير إلى مختلف دول العالم، فقد بلغ اجمالي ما تم فحصه منذ بداية الموسم وحتى الآن حوالي ٧٧٥ ألف و٢٧٣ طن، بما يعادل حوالي ٣٠ الف و ٥٠٠ عينة، من بينها ٣٤٢ الف و ٩١٢ طن، تمثل ١٣ الف و ٧٨٢ عينة، تم فحصها خلال شهر مارس الماضي.

واوضحت انه قد بلغ اجمالي عينات الفحص الظاهري للبطاطس عمر ٧٥ يوم من الزراعة، حوالي ٧٨٥٩ عينة للعروة الشتوية، و ٨٧٢ عينة للعروة الصيفية، من بينها ٤٦٤ عينة للعروة الشتوية و٣٨٨ للعروة الصيفية خلال شهر مارس.

واوضحت أنه فيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، فإنه يتم مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من مهندسى المناطق الخالية عن طريق التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلا عن إصدار تقارير ومؤشرات عن أداء اعمال مهندسي المناطق الخالية، كذلك تم تحميل (800) صورة فضائية لمتابعة زراعات العروة الشتوية و الصيفية لرصد جميع التغيرات داخل المناطق الخالية من حيث: اسلوب الري، التشجير، والمساحة.

واضافت بلابل أنه تم تأسيس عدد (10 بيفوت) بمساحة (1135) فدان داخل المناطق الخالية ليصبح اجمالي عدد البيفوتات (4141 بيفوت) و عدد الحوش (271 حوشة) داخل قاعدة البيانات الجغرافية، حيث بلغ إجمالي مساحة المناطق الخالية حتى الآن (620 ألف فدان).

وتابعت مدير المشروع أنه يتم أيضا إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2024/2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (970 بيفوت) بمساحة (79 الف) فدان، فضلا عن ادخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم 2024/2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (383 بيفوت) بمساحة (32 ألف) فدان ومازال تحقيق الزراعات مستمراً.

وأضافت أنه يتم أيضا إجراء تحليلات: ملوحة التربة، الكلوروفيل وكذلك المحتوى المائي للمجموع الخضري، باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الشتوية والصيفية، كما يتم إدخال بيانات السحب الحقلي لموسم 2024/2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (7381 عينة)، إضافة إلى متابعة الحصاد للعروة الشتوية لموسم 2024/2025 حيث يتم متابعة الحصاد، ومراجعة كميات الحصاد الخاصة بكل شركة مقارنة بالكميات المفحوصة الواردة للمشروع للتأكد من أن كمية الفحص لا تتجاوز كمية الحصاد .