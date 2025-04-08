جامعة أسيوط تناقش مشروع الحديقة النباتية لتحقيق الاستدامة البيئية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على تبني وتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتهيئة بيئة جامعية صحية وآمنة، مشيراً إلى أن الجامعة تواصل جهودها في دعم التوسع بالمساحات الخضراء، وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في تحقيق تنمية مستدامة متكاملة.

وفي هذا الإطار، عقد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري لشهر أبريل 2025، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، وبإشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة أعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود عبد العليم أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في مجالات الاستدامة البيئية والصحة العامة، إلى جانب عرض أنشطة مراكز القطاع المختلفة، مثل مركز التنمية المستدامة، ومركز دعم المجتمع المدني، ومركز تسويق الخدمات الجامعية.

كما ناقش المجلس عدداً من الفعاليات المزمع تنفيذها، منها ندوات توعوية حول حماية الموارد المائية، وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية. وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة مشروع إنشاء "الحديقة النباتية" داخل الحرم الجامعي، التي تهدف إلى تعريف الطلاب والمجتمع بأنواع النباتات وأهميتها البيئية، بما يسهم في تعزيز الوعي البيئي ودمج الأنشطة البيئية في منظومة الجامعة التنموية.