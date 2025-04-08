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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصريات

معلومات عن مسجد سيدي جابر التاريخي بالإسكندرية

مسجد سيدي جابر
مسجد سيدي جابر
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يقع مسجد سيدي جابر بشارع المشير أحمد اسماعيل في منطقة سيدي جابر التي حملت اسمه بين محطة الترام وشارع بور سعيد فى مواجهة مستشفى مصطفي كامل العسكري، يتكون المسجد من مربع يتوسطه صحن مغطى تحيط به الأروقة من جميع الجهات ، حيث يوجد رواقان فى جهة القبلة ورواق واحد فى الجهات الثلاث الأخرى.

يوجد فوق الرواق الشمالي طبقة ثانية مخصصة لصلاة السيدات، أما صحن المسجد فقد غطى بسقف مرتفع عن باقي سقف المسجد ، يوجد بالمسجد ثلاثة أبواب أو مداخل منها باب فى الجهة الجنوبية يؤدي إلى المسجد كما يؤدي إلى ضريح سيدي جابر، ويوجد باب من الجهة الشمالية يفتح على شارع بور سعيد، وهناك باب ثالث من الجهة الغربية فى مواجهة قصر سيدي جابر للتذوق ، أما الضريح فيوجد فى الجهة الجنوبية من المسجد وهو عبارة عن غرفة مربعة تعلوها رقبة مثمنة مقامة على مقرن .

شهد مسجد سيدي جابر أعمال تطوير هامة قامت بها وزارة الأوقاف ليسع نحو 2000 مصليا من الرجال والنساء ، وتم تجهيزه بالفرش وتزويده بالكراسي المتحركة لكبار السن والمرضى وذوي الهمم ، وافتتحه اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية عام 2023 تزامناً مع أول شهر رمضان المبارك .

يعتبر مولد سيدي جابر من أهم المناسبات بالأسكندرية حيث تحتفل الطرق الصوفية المختلفة من كل المحافظات المصرية بالإضافة لجماهير الثغر الغفيرة من محبي الشيخ فى احتفالات زاخرة بالإنشاد الديني والغناء الصوفي .

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مسجد سيدي جابر شارع المشير أحمد إسماعيل منطقة سيدى جابر