دوري أبطال أفريقيا.. ملعب "شيخا بيديا" جاهز لمباراة الأهلي والهلال السوداني

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صوراً لملعب " شيخا ولد بيديا" في العاصمة الموريتانية نواكشوط الذي يستضيف مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا .

ويلتقي الأهلى مع الهلال السوداني فى التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة الثلاثاء الماضي بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد هانى.

موعد تحرك الأهلي إلى ملعب "شيخا بيديا" لمواجهة الهلال

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت موريتانيا السابعة بتوقيت القاهرة، موعدا للتوجه إلى ملعب شيخا ولد بيديا الذي يستضيف مباراة الأهلي والهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض التدريب الرئيسي أمس على ملعب المباراة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات للحديث عن العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة، وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني واختتم المران بتدريبات الكرة.

رئيس بعثة الأهلي يزور الاتحاد الموريتاني

زار طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق في موريتانيا مقر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، حيث التقى أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، في حضور محمود بركات قنصل مصر في موريتانيا.

وقدم طارق قنديل التهنئة باسم مجلس إدارة النادي لأحمد ولد يحيى على فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم في الانتخابات التي جرت مؤخرًا.