محافظ أسوان يتفقد مبنى الوحدة المحلية الجديد لمركز نصر النوبة

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مقر الوحدة المحلية الجديد لمركز ومدينة نصر النوبة، والذى تم إنشاؤه ضمن مخصصات الخطة الإستثمارية على مساحة 350 م2، وبتكلفة 11 مليون جنيه، والمكون من أرضى وطابق علوى ليضم جميع الإدارات الخلفية للمركز التكنولوجى لتقديم مختلف الخدمات الإدارية والفنية والهندسية والقانونية والأملاك، وجارى فرش وتجهيز المبنى.

محافظ أسوان يتفقد مبنى الوحدة المحلية الجديد لمركز ومدينة نصر النوبة

ضرورة الاستثمار الأمثل لمكونات المبنى الجديد

وأثناء جولته برفقة محمد عبد العزيز رئيس المدينة، أكد الدكتور إسماعيل كمال ضرورة الاستثمار الأمثل لمكونات المبنى الجديد لإنهاء كافة الإجراءات والمعاملات سواء الخاصة بالتقنين أو التصالح في مخالفات البناء طبقاً لقانون 187 لسنة 2023 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أو غيرها من المعاملات الأخرى.

ووجه محافظ أسوان العاملين بالوحدة المحلية والمركز التكنولوجى بتسخير كافة الإمكانيات والتسهيل على المواطنين، وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر.

وحرص المحافظ على مطالب وشكاوى المواطنين الذين إلتقى بهم بمقر الوحدة المحلية، مكلفاً المسئولين بسرعة التدخل ووضع الحلول الفورية والعاجلة لهم وفقاً للإمكانيات المتاحة.

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