ads
الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مبنى الوحدة المحلية الجديد لمركز نصر النوبة

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مقر الوحدة المحلية الجديد لمركز ومدينة نصر النوبة، والذى تم إنشاؤه ضمن مخصصات الخطة الإستثمارية على مساحة 350 م2، وبتكلفة 11 مليون جنيه، والمكون من أرضى وطابق علوى ليضم جميع الإدارات الخلفية للمركز التكنولوجى لتقديم مختلف الخدمات الإدارية والفنية والهندسية والقانونية والأملاك، وجارى فرش وتجهيز المبنى.

محافظ أسوان يتفقد مبنى الوحدة المحلية الجديد لمركز ومدينة نصر النوبة

ضرورة الاستثمار الأمثل لمكونات المبنى الجديد

وأثناء جولته برفقة محمد عبد العزيز رئيس المدينة، أكد الدكتور إسماعيل كمال ضرورة الاستثمار الأمثل لمكونات المبنى الجديد لإنهاء كافة الإجراءات والمعاملات سواء الخاصة بالتقنين أو التصالح في مخالفات البناء طبقاً لقانون 187 لسنة 2023 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أو غيرها من المعاملات الأخرى.

ووجه محافظ أسوان العاملين بالوحدة المحلية والمركز التكنولوجى بتسخير كافة الإمكانيات والتسهيل على المواطنين، وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر.

وحرص المحافظ على مطالب وشكاوى المواطنين الذين إلتقى بهم بمقر الوحدة المحلية، مكلفاً المسئولين بسرعة التدخل ووضع الحلول الفورية والعاجلة لهم وفقاً للإمكانيات المتاحة.

1000224397
1000224397
1000224399
1000224399
1000224402
1000224402
1000224392
1000224392
1000224394
1000224394
1000224398
1000224398
1000224393
1000224393
1000224390
1000224390
مقر الوحدة المحلية الجديد مركز ومدينة نصر النوبة الخطة الاستثمارية 11 مليون جنيه محافظ أسوان