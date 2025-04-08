انطلاق اختبارات المتقدمين من خطباء المكافأة بمسجد ناصر الكبير بالفيوم

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الاختبارات الأولية للمتقدمين من خطباء المكافأة على بند التحسين، بقاعة مسجد ناصر الكبير بالفيوم،اليوم الثلاثاء، حيث عقدت اللجنة بحضور كل من: الشيخ يحى محمد،مدير الدعوة، وفضيلة الشيخ فتحي عبد الفتاح، مسؤول الإرشاد بالمديرية، وفضيلة الشيخ طه علي،مسؤول المساجد الحكومية بالمديرية .

يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالجانب العلمي، وتنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، ورعاية من الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبإشراف من الشيخ محمود الشيمي، وكيل المديرية.

وقد أشادت اللجنة بما رأته من إقبال الممتحنين وانضباطهم، مؤكدين أن الوزارة تهتم اهتماما بالغ الأهمية بصقل المهارات العلمية لخطباء المكافأة وفق منهج الأوقاف الوسطي،والمديرية تتمنى التوفيق والنجاح للجميع.

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