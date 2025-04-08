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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الباطن في دوري «يلو»

أحمد حجازي مع نيوم
أحمد حجازي مع نيوم
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أعلن بركليس شاموسكا، المدير الفني لفريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الباطن، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو».

يحل فريق نيوم بقيادة حجازي، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره الباطن بملعب نادي الباطن، في لقاء ينطلق في السادسة إلا 5 دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

يقود أحمد حجازي تشكيل نيوم أمام الباطن، ليواصل حجز مكانه أساسيًا، بعد الإصابة التي تعرض لها منذ فترة.

شارك أحمد حجازي في 16 مباراة مع نيوم هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى السعودي، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

وانضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ عقده مع العميد.

يتصدر فريق نيوم جدول ترتيب بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو» برصيد 60 نقطة، بينما يأتي الباطن في المركز الثالث عشر وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل نيوم ضد الباطن

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