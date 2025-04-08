الكنيسة القبطية تعلن ترتيبات صلوات قداس عيد القيامة

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية، التفاصيل الخاصة بصلوات الجمعة العظيمة التي ستُقام يوم الجمعة 18 أبريل 2025، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تحت رئاسة البابا تواضروس الثاني.

وقد تم التنسيق مع الآباء الأساقفة العموم المسئولين عن القطاعات الرعوية في القاهرة، بالإضافة إلى مطارنة وأساقفة إيبارشيات القاهرة الكبرى، لاختيار عدد من أبناء الكنائس في كل قطاع للمشاركة في هذه الصلوات.

وأشار إلى أنه تم تخصيص دعوات منفصلة، إحداها لحضور صلوات الجمعة العظيمة، والأخرى لحضور قداس عيد القيامة المجيد، كما أوضح أنه يمكن الحصول على بطاقات الدعوة من الكنيسة التابع لها الشخص أو من الكاتدرائية المرقسية مباشرة.

وجاءت أبرز التعليمات الخاصة بتنظيم الدخول والمشاركة على النحو التالي:

- يُمنع دخول أي شخص لا يحمل بطاقة دعوة، سواء كانوا كهنة أو شمامسة أو شعب.

- تقتصر خدمة الشمامسة على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ولن تُقبل أية استثناءات في هذا الشأن.

- يُطلب من جميع الحضور الالتزام بتوجيهات خدام الكشافة عند الدخول والخروج وأثناء الصلاة داخل الكاتدرائية.

- يُمنع دخول السيارات إلى فناء الكاتدرائية.

- يُشدد على الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية، حتى ولو كانت طفيفة، بضرورة الامتناع عن الحضور حرصًا على صحة الجميع.

- ستفتح أبواب الكاتدرائية في الساعة السابعة صباحًا، ولن يُسمح بالدخول قبل هذا التوقيت.

- الدخول سيكون من بوابة رقم 1 المطلة على شارع رمسيس.