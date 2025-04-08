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الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

ورش "الأراجوز" و"إعادة تدوير" بحديقة الفنون بمقر القومي لثقافة الطفل

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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يستمر المركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس في استقبال أطفال المدارس بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم لتقديم أنشطته الثقافية والفنية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ضمن فعاليات مبادرة بداية، في إطار فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف د.أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بداية من يوم الاثنين ٧ أبريل، حيث قدم فعاليات متنوعة من الأنشطة الثقافية والورش الفنية المتنوعة منها:
_عرض "الأراجوز" مع أ.سمية حسن، والملاغي أ.رشا علي.

_ورشة "رسم بطريقة السلويت" باستخدام الألوان الشمع مع أ.ميره تاج الدين، أ.هبة الله أحمد.
_ ورشة "إعادة تدوير" وتم عمل شكل برواز باستخدام الكرتون والورق الملون مع الفنان محمد مجدي.
_ ورشة "أشكال باالجوخ" وتم عمل شكل ديناصور مع أ.كوثر فرج.
_ ورشة "تشكيل بالورق" وتم عمل شكل ساعة مع أ.نسرين محمد.
_ نشاط "تربية رياضية" مع كابتن محمد حنفي.

يشار الى أن جميع الأنشطة المقدمة مجانية، وذلك بحضور مدرسة السادات الابتدائية المشتركة، وأكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.
جدير بالذكر أن التعاون مع أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، والمدير التنفيذي لمدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية أ.أسماء جميل، ومديرية التربية والتعليم بالجيزة برئاسة أ.سعيد عطية، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة أ.ريحاب عريق، مدير إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة د.نجلاء فرغلى، مسئول التعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالجيزة د.شيماء الصياد، مسئول التعلم الذكي أ.نشوى نور الدين.

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المجلس الأعلى للثقافة المركز القومي لثقافة الطفل حديقة الفنون ورش اراجوز إعادة تدوير