محافظة المنيا تكشف موعد تشغيل وحدة طب الأسرة بملاطية

أعلنت محافظة المنيا عن بدء تشغيل وحدة طب الأسرة بملاطية نهاية الشهر الجارى بمغاغة وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة الصحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

يأتى ذلك ضمن مشروعات حياة كريمة تمهيداً لتشغيلها نهاية الشهر الجارى، وهى مقامة على مساحة إجمالية 1200 متر مربع ومساحة المبنى 500 متر مربع، حيث تتكون من 4 أدوار، وتشمل معامل تحاليل وعيادات خارجية وتنظيم أسرة وطوارئ وعيادة أسنان واستقبال وصيدلية ومكتب صحة، مع توفير سكن للطاقم الطبي والتمريض بالمبنى.

يأتى ذلك من خلال حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين ، مع استمرار جهود المحافظة لتحسين الخدمات الصحية وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في تطوير قطاع الصحة.