6 خطوات لحماية بشرتك من تقلبات الطقس

تصبح العناية بالبشرة أمرًا بالغ الأهمية، حفاظًا عليها من التقلبات الجوية، ومن الجفاف الناتج عن الشمس الحارقة أو التهيج الناجم عن العواصف الترابية، حتى لا تصبح البشرة أكثر عرضة للتلف، لذلك، من الضروري تبني روتين عناية خاص لمواجهة هذه الظروف القاسية وضمان الحفاظ على بشرة صحية ومتوهجة طوال فترة الطقس الحار، وتقدم لكم البوابة نيوز أفضل طرق العناية بالبشرة خلال تقلبات الطقس.

أولاً: حماية البشرة من الشمس

تتعرض البشرة بشكل مستمر لأشعة الشمس الضارة، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالحروق الجلدية وجفاف البشرة، لذلك ينصح باستخدام واقي الشمس بمعامل حماية لا يقل عن 30، وتطبيقه بانتظام كل ساعتين، خاصة عند الخروج في ساعات الذروة بين الساعة 12 ظهرًا و4 عصرًا، ومن المهم أيضًا ارتداء قبعة أو نظارات شمسية لحماية الوجه من التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية.

ثانيًا: الترطيب المستمر

تعاني البشرة في الأجواء الحارة من الجفاف نتيجة فقدان الكثير من السوائل، لذلك يجب ترطيب البشرة بمرطبات مناسبة تحتوي على مكونات مثل الجلسرين أو حمض الهيالورونيك، ويفضل استخدام الكريمات المرطبة الخفيفة التي لا تحتوي على مواد دهنية ثقيلة يمكن أن تؤدي إلى انسداد المسام، كما يفضل شرب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم لتعويض السوائل المفقودة.

ثالثًا: تنظيف البشرة بانتظام

يمكن أن تلتصق ذرات من العواصف الترابية وأتربة الرياح الخماسينية بالبشرة وتسبب انسداد المسام، مما يؤدي إلى ظهور الحبوب والبثور، لذا يجب تنظيف البشرة جيدًا باستخدام غسول وجه لطيف وغير مسبب لجفاف الجلد، ومن الأفضل تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية قد تؤذي البشرة الحساسة في هذه الأوقات، كما يمكن أيضًا استخدام التونر بعد غسل الوجه لضبط درجة حموضة البشرة وتجديدها.

رابعًا: حماية البشرة من الأتربة

أثناء العواصف الترابية، تكون الأتربة محمولة في الهواء ويمكن أن تلتصق بالجلد، ما يؤدي إلى التهابات وتهيج البشرة، وفي هذه الحالة، من الضروري ارتداء الكمامات لحماية البشرة من دخول الأتربة، كما ينصح بتنظيف الوجه فور العودة إلى المنزل لإزالة أي آثار للأتربة أو الغبار العالق بالبشرة.

خامسًا: تجنب المكياج الثقيل

في الأجواء الحارة والمغبرة، يفضل تجنب استخدام المكياج الثقيل الذي يمكن أن يسبب انسداد المسام، ويمكن استبداله بمنتجات خفيفة مثل كريم الأساس الذي يحتوي على واقي شمس، مما يوفر حماية للبشرة دون التسبب في مشاكل.

سادسًا: العناية بالبشرة ليلاً

بعد يوم طويل من التعرض للحرارة والأتربة، يجب منح البشرة فترة من الراحة، فيمكن استخدام سيروم مرطب ليلي أو ماسك مرطب لإعادة التوازن للبشرة وتغذيتها.