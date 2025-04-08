أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مجموعة متنوعة من القضايا والأحداث في ظل التطورات، وفيما يلي تقدم لكم “البوابة نيوز” أهم أخبار الإمارات اليوم ، وجاءت كالتالي:

ولي عهد دبي يبحث في نيودلهي تعزيز التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع الهندي

أجرى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مباحثات رسمية مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية، في ضوء العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وجرى اللقاء في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الهندية نيودلهي، ضمن الزيارة الرسمية التي بدأها سموه اليوم إلى الهند على رأس وفد رفيع المستوى، حيث تأتي الزيارة في إطار جهود تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بحث الجانبان آفاق الارتقاء بالعلاقات الدفاعية إلى مستويات تتماشى مع تطلعات القيادة في البلدين، وشددا على أهمية تطوير التعاون في مجالات الصناعات العسكرية، والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى إطلاق مشاريع استراتيجية تدعم القدرات الدفاعية وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

كما أكد اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين أبوظبي ونيودلهي حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على دور التعاون الدفاعي كأحد ركائز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تشمل أيضاً مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وتطرق الجانبان إلى تطورات المشهد الإقليمي والدولي، مؤكدَين على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة بروح من الحكمة والحوار، وضرورة تعزيز الجهود الدولية لإيجاد حلول عادلة ومستدامة، تحفظ أمن الشعوب وتدعم استقرارها وتمكنها من تحقيق تطلعاتها التنموية.

الإمارات وتركيا تعقدان الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في أبوظبي

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، أمس، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة "JETCO" في العاصمة أبوظبي، استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى التي أُقيمت في إسطنبول عام 2023.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA"، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2023، وأسهمت بشكل ملموس في نمو التبادل التجاري.

وترأس الجلسة كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعمر بولاط، وزير التجارة التركي، حيث أشاد الطرفان بالتقدم الملحوظ في العلاقات الثنائية منذ بدء تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الشاملة، وأكدا أهمية البناء على هذه الإنجازات لتوسيع الشراكة في مختلف المجالات.

وشهدت الاجتماعات مشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الإمارات لدى الجمهورية التركية، وجمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد الإماراتية.

وتطرقت المحادثات إلى مجموعة واسعة من القطاعات تشمل التجارة والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعة، والجمارك، إلى جانب التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة في الدول النامية.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة تمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الإماراتية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع تركيا، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذه المنصة لتحديد الفرص التصديرية وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

كما أوضح أن التعاون القائم ضمن إطار اتفاقية "CEPA" أثمر عن نمو التجارة غير النفطية بين البلدين بمعدل ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكداً الالتزام بمواصلة تعميق هذه الشراكة الطموحة.

وفي اجتماع رفيع المستوى أعقب الجلسة، شدد الزيودي على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية، قائلاً: "نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الأبواب أمام هذه الفرص، لكن المبادرة والتفاعل من قبل القطاع الخاص هما العامل الأساسي للاستفادة منها بالكامل".

نهيان بن مبارك يفتتح القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 في أبوظبي

افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم أعمال القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، التي تنظمها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني.

وتستمر القمة على مدار يومين تحت شعار «معاً نحو بناء مرونة عالمية»، بمشاركة دولية غير مسبوقة في تاريخ الحدث، وسط حضور واسع من المسؤولين الحكوميين المحليين والدوليين، وصنّاع القرار، والخبراء، والأكاديميين، وممثلين عن منظمات دولية وشركات تكنولوجية ورواد عالميين في مجالات إدارة الطوارئ والكوارث والإغاثة.

كما افتتح الشيخ نهيان معرض "تقنيات إدارة الأزمات" و"معرض جاهزية الأجيال"، المقامَين بالتوازي مع أعمال القمة في مركز أدنيك بأبوظبي.

وألقى الشيخ نهيان بن مبارك الكلمة الرئيسية للقمة بعنوان «الصمود العالمي: حماية أجيال المستقبل»، حيث قال: "يسرني أن أرحب بكم جميعاً في هذه القمة التي تنعقد بدافع نبيل يتمثل في إنقاذ الأرواح والحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمعات".

وأشار إلى الشكر والتقدير لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة، وللهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على تنظيم هذا الحدث الذي يُعد منصة دولية رفيعة لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات.

وأكد أن دولة الإمارات تفخر بكفاءة استراتيجياتها الوطنية في التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية، منوهاً بتعاون الهيئة مع مختلف الشركاء الوطنيين في وضع سياسات وأنظمة تضمن تنفيذ الخطط الوطنية بأعلى درجات الجاهزية.

كما أشاد باستضافة أبوظبي للقمة، مشيراً إلى حرص الدولة على تمكين الأفراد والمؤسسات من تطوير معارفهم وبناء جسور التعاون الإقليمي والدولي، مؤكداً أن مجتمع الإمارات يتمتع بقدرة عالية على الاستجابة والتكاتف في أوقات الأزمات، ما يعكس التزام القيادة الرشيدة بدعائم الأمن والسلامة والتنمية المستدامة.