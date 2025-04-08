لتدريب أعضائها وطلاب الهندسة.. بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين و"المقاولون العرب"

في إطار الدور الفاعل لنقابة المهندسين المصرية ومسؤولياتها المجتمعية والنقابية، وحرصًا منها على تقديم خدمات متميزة لأعضائها، وقَّعت نقابة المهندسين المصرية، اليوم بروتوكولي تعاون مع شركة "المقاولون العرب"، حيث قام بالتوقيع المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، والمهندسة هبة أبو العلا- نائب رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب".

حضر توقيع البروتوكول الأستاذ الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة، ووفد من شركة "المقاولون العرب"، ضم كلًّا من المهندس علي عبد الصمد- عضو المجلس التنفيذي، والمهندس سعيد سعد- مدير إدارة الشدَّات المعدنية، والمهندس شريف حمدي- مدير المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة بالشركة، والمهندس أسعد الصادق- رئيس متابعة مكتب النائب الأول، والمهندس أسامة علي- رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام، والمهندسة رحاب يحيى- مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة.

يهدف البروتوكول الأول إلى تدريب المهندسين في مجال هندسة التشييد والإدارة لتطوير أدائهم في كافة المشروعات مهنيًّا وماليًّا وإداريًّا، بينما يهدف البروتوكول الثاني التعاون المتعلق بالبيئة الخضراء.

خلال اللقاء، أكد المهندس طارق النبراوي، اعتزاز النقابة بالتعاون مع شركة "المقاولون العرب"، كونها شركة وطنية وقومية، كما تُعد فخرًا لكل المصريين، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركة يهدف إلى تدريب المهندسين، وفي القلب منهم حديثو التخرج نظريًّا وعمليًّا، كون الشركة تمتلك إمكانات عملية وتدريبية لإعداد كوادر ماهرة في مختلف قطاعات التشييد.

ومن جانبهم أكد وفد "المقاولون العرب" سعادتهم بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية، كونها مظلة جامعة لكل المهندسين، ولذلك رأت الشركة أن التعاون مع النقابة ضروريًّا لتطوير أداء المهندسين في المرحلة الحالية، والتي تشهد نهضة في المشروعات القومية، حيث اختلف شكلها العام عن ذي قبل، نظرًا لدخول التكنولوجيا الحديثة عليها.

كما أكد الوفد حرص قيادات "المقاولون العرب" على التعاون مع نقابة المهندسين لتأهيل ورفع كفاءة المهندسين، حتى يكونوا قادرين على العمل في مثل هذه المشروعات ولربط الجانب النظري الأكاديمي الذي درسه المهندس في الجامعة بالجزء العملي داخل المشروعات الكبرى.