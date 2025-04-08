لماذا يميل لون السماء في مصر إلى الاصفرار؟.. الأرصاد تجيب

تشهد جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، حالة من التقلبات الجوية الملموسة، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف أنحاء البلاد، ففي القاهرة، وصلت درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية، بينما سجلت محافظة سوهاج في الصعيد 41 درجة مئوية، ما يشير إلى موجة حارة غير مسبوقة هذا الربيع، ولكن ما يميز هذه الموجة هو نشاط الرياح المحملة بالأتربة والعواصف الترابية، مما ساهم في انخفاض الرؤية بشكل ملحوظ في العديد من المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس الحار المرفوق برياح خماسينية من الصحراء الكبرى، يتسبب في إثارة الأتربة والرمال في الهواء، والمعروفة ب"رياح الخماسين"، والتي تؤدي إلى تدهور جودة الهواء، مما يجعل الرؤية الأفقية ضعيفة على الطرق السريعة، خاصة في مناطق الصعيد والساحل الشمالي، فيما تزامن ذلك مع السماء التي يبدو أنها تميل إلى اللون الأصفر أو البرتقالي في بعض الأحيان، وهذا بسبب انتشار الغبار والأتربة في الجو، وهو ما يعكس ضوء الشمس بشكل مائل.

كما تنتشر الأتربة العالقة في الهواء بكثافة نتيجة للرياح، ما يجعل الضوء الذي يصل إلى الأرض أكثر تشويشًا ويعطي السماء هذا اللون المائل للأصفر، مما قد يزيد من صعوبة التنفس، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الربو، ولذلك نصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الكمامات، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بهذه الرياح الترابية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية حتى نهاية اليوم، مع تحسن تدريجي في الأجواء مساء الغد، لكن درجات الحرارة ستظل مرتفعة في بعض المناطق، كما تشير التوقعات إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة بدءًا من يوم الأربعاء، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.