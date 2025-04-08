أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء

تناولت الصحف السعودية، اليوم الثلاثاء مجموعة متنوعة من القضايا والأحداث في ظل التطورات، وفيما يلي تقدم لكم “البوابة نيوز” أهم أخبار السعودية اليوم، وجاءت كالتالي:

أكثر من 6.8 ملايين مسافر في ذروة موسم العمرة عبر أربعة مطارات سعودية خلال رمضان

سجّلت مطارات القابضة السعودية مرور أكثر من 6.8 ملايين مسافر ومعتمر عبر أربعة مطارات رئيسية خلال موسم ذروة العمرة، الذي امتد طوال شهر رمضان المبارك والأسبوع الذي تلاه، في مؤشر على حجم الحركة الجوية المتنامية خلال هذا الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، أن هذه الأرقام شملت المسافرين عبر مطارات: الملك عبد العزيز الدولي في جدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، والأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي في ينبع، إضافة إلى مطار الطائف الدولي.

وبحسب البيانات، توزعت حركة السفر على أكثر من 40 ألف رحلة جوية، منها أكثر من 25 ألف رحلة دولية، وما يزيد على 14 ألف رحلة داخلية. وقد بلغ عدد المسافرين على الرحلات الدولية، سواء من القادمين أو المغادرين، أكثر من 4.6 ملايين مسافر، فيما بلغ عدد المسافرين عبر الرحلات الداخلية نحو 2.1 مليون.

الداخلية السعودية تُحذّر: غرامات تصل إلى 100 ألف ريال على الشركات المخالفة لتعليمات مغادرة الحجاج والمعتمرين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عزمها فرض غرامات مالية مشددة على الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات للحجاج والمعتمرين، في حال عدم التزامها بالإبلاغ عن المتأخرين في مغادرة المملكة بعد انتهاء مدة إقامتهم النظامية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الغرامة قد تصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة، وتُفرض بشكل متكرر بعدد الحالات التي يتم فيها رصد تأخير أو مخالفة.

وشددت "الداخلية" على ضرورة التزام جميع الجهات المقدمة لخدمات الحج والعمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الإقامة والمغادرة، محذّرة من التهاون في الإبلاغ عن أي حاج أو معتمر يتجاوز المدة المحددة لإقامته داخل المملكة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الانضباط وضمان تطبيق القوانين المنظمة لموسمي الحج والعمرة، بما يحقق الأمن والنظام ويُسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

وزير الخارجية السعودي يصل واشنطن في زيارة رسمية وسط تحركات إقليمية مكثفة

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، وذلك في توقيت بالغ الحساسية تشهده الساحة الإقليمية.

وتأتي الزيارة تزامناً مع استعدادات جارية لعقد محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت المقبل في سلطنة عُمان، ما يضفي بُعداً إضافياً على زيارة الوزير السعودي، بالنظر إلى الأهمية التي توليها المملكة لأي تحركات دبلوماسية تمس أمن واستقرار المنطقة.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الدفاع الأمريكية بيت هيغسيث، يوم أمس، اتصالاً هاتفياً بنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، ناقش خلاله الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الرياض وواشنطن.