عبير رأفت مشرفاً على مركز تعليم اللغة الإنجليزية بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتكليف الدكتورة عبير محمد رأفت إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب، بالإشراف على مركز تعليم اللغة الإنجليزية بالجامعة، وذلك لمدة عام.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بالدور المتميز الذي يقدمه مركز تعليم اللغة الإنجليزية في خدمة العملية التعليمية والمجتمع، مؤكداً على أهمية مواصلة تطوير برامجه وخدماته بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويسهم في دعم قدرات الطلاب والباحثين في إتقان اللغة الإنجليزية، بوصفها أداة رئيسية للتواصل الأكاديمي والثقافي.

كما أثنى على الجهود المبذولة داخل المركز في تقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف مختلف الفئات داخل الجامعة وخارجها، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور المركز في الانفتاح على الثقافات الأخرى وتعزيز التبادل الحضاري.

الجدير بالذكر أن مركز تعليم اللغة الإنجليزية بجامعة أسيوط تأسس عام 1990 كوحدة خاصة تابعة للجامعة، ويقدم مجموعة واسعة من الدورات التدريبية في مختلف مهارات اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى احتوائه على مكتبة متخصصة تضم مصادر تعليمية متنوعة سمعية وبصرية ومقروءة.

ويمنح المركز المتدربين شهادات معتمدة، مع إمكانية توثيقها من وزارة الخارجية، وهو ما يعزز من القيمة الأكاديمية والمهنية للخريجين في سوق العمل.