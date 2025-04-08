طقس حار وعواصف ترابية.. تحذيرات عاجلة للمواطنين من الأرصاد الجوية

تشهد جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، تقلبات جوية ملحوظة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح محملة بالأتربة، ما أدى إلى ظهور عواصف ترابية في عدة مناطق، خاصة في محافظات الصعيد والساحل الشمالي.

ففي محافظة سوهاج، سجلت درجات الحرارة ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصلت إلى 41 درجة مئوية، مع توقعات باستمرار هذا الطقس الحار خلال اليوم، كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط رياح الخماسين، المحملة بالأتربة، والتي أثرت على الرؤية الأفقية في العديد من المناطق.

فيما أدت العواصف الترابية إلى انخفاض الرؤية على الطرق السريعة، مما يشكل خطرًا على السائقين، وناشدت الجهات المختصة السائقين بتوخي الحذر، والالتزام بالسرعات المقررة، وتجنب التجاوزات غير الآمنة، كما دعت المواطنين، خاصة مرضى الجهاز التنفسي، إلى ارتداء الكمامات عند الخروج.

ومن المتوقع أن تستمر هذه التقلبات الجوية حتى نهاية اليوم، مع تحسن تدريجي بدءًا من مساء الثلاثاء، كما أشارت التوقعات إلى انخفاض في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأربعاء، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

وفي ظل هذه الأجواء الحارة، تُقدم هيئة الأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس الحار:​

ارتداء ملابس خفيفة وفضفاض واختيار الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة مما يساعد في تقليل امتصاص الحرارة.​

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترات الذروة من الساعة 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا، لتفادي الإصابة بالإجهاد الحراري.​

شرب كميات كافية من الماء ومراعاة الترطيب المستمر لتعويض الجسم عن السوائل المفقودة ويقيه من الجفاف.​

ارتداء الكمامات في حالة وجود عواصف ترابية، لحماية الجهاز التنفسي من الأتربة.​

القيادة بحذر على الطرق، بسبب انخفاض الرؤية نتيجة الأتربة، مع الالتزام بالسرعات المقررة.

وتُعَدُّ رياح الخماسين ظاهرة جوية موسمية تهبُّ على مصر خلال فصل الربيع، محمِّلةً معها بكميات كبيرة من الرمال والأتربة القادمة من الصحراء الكبرى، وتستمر هذه الرياح عادةً لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام، وتؤثر بشكل ملحوظ على صحة المواطنين، وتعود إلى كلمة "خمسين" في اللغة العربية، وذلك بسبب ارتباطها بفترة زمنية معينة تتراوح بين 50 إلى 70 يومًا، تبدأ عادة من منتصف مارس وتستمر حتى نهاية مايو، وتنشأ نتيجة لامتداد منخفضات صحراوية قادمة من الصحراء الكبرى، ما يجعلها حاملة لأتربة تؤثر بشكل كبير على جودة الهواء وصحة الإنسان، وعلى الرغم من أنها ظاهرة طبيعية، فإن تأثيراتها على الحياة اليومية تتطلب تحضيرًا واحتياطات صحية.