رسائل دعم للمصابين الفلسطينيين خلال زيارة السيسي وماكرون للعريش

قال كريم كمال، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من محيط مستشفى العريش العام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنهيا زيارتهما الهامة للمستشفى، في إطار الجولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي خلال زيارته الرسمية إلى مصر.

وأوضح كمال، خلال رسالته على الهواء، أن هذه الزيارة جاءت للاطمئنان على حالة المصابين الفلسطينيين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء، وخاصة مستشفى العريش، في الفترة من يناير وحتى 17 مارس الماضي، ضمن المرحلة الأولى من الهدنة التي أعقبت وقف إطلاق النار المؤقت في غزة.

وأشار المراسل إلى أن عدد المصابين الذين استقبلتهم مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد ونخل بلغ نحو 1672 مصابًا، بالإضافة إلى 2500 من ذويهم، حيث تم تقديم الدعم الطبي الكامل لهم، بما في ذلك العلاج الدوائي للمصابين بالأمراض المزمنة من أهالي قطاع غزة.

وأضاف كمال أن زيارة الرئيسين حملت رسائل دعم معنوي قوية للمصابين، إلى جانب التأكيد المشترك من مصر وفرنسا على ثوابت الموقف الرافض للتهجير، والدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية فتح معبري كرم أبو سالم ورفح لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية والطبية اللازمة للقطاع.

واختتم كريم كمال حديثه بالإشارة إلى أن المحطة التالية في زيارة الرئيس الفرنسي ستكون المركز اللوجيستي الذي أنشأته الدولة المصرية لتخزين وتوزيع المساعدات الغذائية والطبية المخصصة لأهالي قطاع غزة، تمهيدًا لإيصالها في أقرب وقت ممكن عبر معبري كرم أبو سالم أو رفح.