محمد شبانة يزور البوابة نيوز ويستعرض برنامجه الانتخابي

استقبلت البوابة نيوز الكاتب الصحفي محمد شبانة، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين “فوق السن”، وذلك ضمن جولاته استعدادًا لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وكان في استقباله داليا عبد الرحيم رئيس تحرير البوابة نيوز.

وأكدت رئيس التحرير أن مؤسسة البوابة نيوز تفتح أبوابها لجميع المرشحين للتعبير عن آرائهم وعرض برامجهم الانتخابية.

وأكد الكاتب الصحفي محمد شبانة، ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار مجلس نقابة قوي يدافع عن الصحفيين والصحافة موضحا أنه يعمل على جميع الملفات والقضايا المهنية للصحفيين، كما أن من أولويات برنامجه الانتخابى انشاء نادي الصحفيين البحري بالاسكندرية على غرار نادي الصحفيين البحري بالقاهرة.

ومن المقرر عقد الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين يوم الجمعة المقبل 18 أبريل وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم تأجيلها إلى الجمعة التالية.