محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لمصنع الضفائر الكهربائية للسيارات

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، مع وفد شركة يازاكي برئاسة ياماموتو نوبويوكي رئيس مجلس إدارة الشركة بأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، للوقوف على آخر المستجدات التنفيذية بمصنع "يازاكي مصر للضفائر الكهربائية للسيارات"، بمنطقة منشاة كمال التابعة لمركز الفيوم، كما قام المحافظ، ووفد الشركة، بتفقد الأعمال الإنشائية بالمصنع، كأول مصنع أجنبي بالكامل في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ به.

جاء ذلك بحضور يامادا موني نوري رئيس مجلس إدارة يازاكي ـ السابق ـ بأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، والمهندس أحمد بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية لضفائر السيارات، وموجي توشيمي نائب العضو المنتدب للشركة، والدكتورة مني سليمان مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية الحضرية، محمود عبد العزيز مدير الموارد البشرية بشركة يازاكي مصر، خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ وسام فرحات مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة، والدكتورة هبة عبدالحفيظ مسئول ملف مصنع يازاكي مصر للضفائر الكهربائية للسيارات بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

حيث التقى محافظ الفيوم، ووفد شركة يازاكي، بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارة الوفد التى تهدف لتفقد موقع مصنع يازاكي لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، بمنطقة منشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم، للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة معدلات ونسب التنفيذ به، وكذا متابعة أعمال تنفيذ شبكات المرافق للمصنع، والوقوف على أرض الواقع للأعمال المتبقية بكل قطاع وجداولها الزمنية.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الفيوم، على التعاون الوثيق بين المحافظة، وشركة يازاكي مصر، مثمناً جهود الشركة فى إنشاء أحد مصانعها التى تهتم بإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات على أرض الفيوم، مما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية للمنطقة، مشيراً إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة بمجالات الاستثمار المتعددة، نظراً لتوافر مقوماته من شبكات المرافق، فضلاً عن ميزات المحافظة النسبية وخصائصها المتفردة.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة يازاكي أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، على ثقة الشركة فى استمرارية الاستثمار بمصر وتحديداً بمحافظة الفيوم، نظراً للتيسيرات وتذليل العقبات التى تقدمها الدولة المصرية أمام المستثمرين، مثمناً جهود محافظ الفيوم فى دعمه الدائم ومساندته المستمرة، خلال المراحل الإنشائية لمصنع الضفائر الكهربائية للسيارات بمنطقة منشأة كمال بالمحافظة، وتوجيهاته الدائمة ومتابعته الدورية لتوصيل شبكات المرافق للمصنع.

وفي السياق نفسه، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، أن مصنع يازاكي لانتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بمنشأة كمال، يُقام على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية نحو 30 مليون دولار، ويضم مصنعاً، ومنطقة حرة، ومباني إدارية، ومواقع انتظار سيارات نقل العمال والمنتجات، ومن المقرر أن يتم تركيب خطوط الإنتاج بالمصنع خلال شهر يونيو القادم، وبداية التشغيل والإنتاج التجريبي خلال شهر سبتمبر، على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى للمصنع بكامل طاقتها خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف، أنه من المستهدف أن تبلغ قيمة صادرات المصنع 100 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، الأمر الذي يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزاً استثمارياً إقليمياً لصناعة السيارات، كما يوفر المصنع نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الفيوم.

وعقب اللقاء، قام محافظ الفيوم، ومرافقوه، بزيارة ميدانية لموقع مصنع يازاكي لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، بمنطقة منشأة كمال، استهلها بالاستماع إلى محاضرة عن السلامة والصحة المهنية للزائرين إلى المصنع، ألقاها المهندس إسلام سيد مدير السلامة والصحة المهنية بشركة يازاكي مصر، وكذ استمع لشرحٍ من قبل المهندس إسلام توفيق مدير المشروع بإحدى الشركات المنفذة بالمصنع، عن مكونات المصنع ومراحله التنفيذية وتوقيتاته الزمنية.

كما قام المحافظ ومرافقوه، بتفقد الأعمال الإنشائية بالمصنع، مؤكداً حرص المحافظة على تيسير كافة الإجراءات، وتوفير الدعم اللوجيستي، وإزالة جميع المعوقات، لضمان نجاح هذا المشروع العملاق، موجهاً بالتنسيق المتبادل بين مسئولي الشركات المنفذة للمصنع لعدم تعارض الأعمال فيما بينها، والعمل على توحيد الجهود وتكثيف معدلات العمل خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وتوصيل المرافق للمصنع تبعاً للجداول الزمنية المقررة، تمهيداً لافتتاحه في الموعد المحدد سلفاً.

f1440e3d-82c5-4f86-8de4-8ad9ce4e2445

2d9e653c-b35c-4326-8165-1202c552fe0a

49a00c33-1658-48e3-a01a-7ccaf1edac16

52fcb3fa-ebe0-4d80-92aa-c7a1f24f36f6

303e0a64-969c-4615-b592-0692ce7afe69

242020c1-3b7d-440f-9c3b-4e6a081a308e

f9eed2ac-00f4-4afe-a81d-b1ba88f51c7c