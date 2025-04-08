بين الحروب والفنون والفضاء.. 10 أحداث وقعت في 8 إبريل

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بأحداث وقعت في مثل هذا اليوم، الثامن من إبريل، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

اغتيال الإمبراطور كاراكلا (217 م): في هذا اليوم، تم اغتيال الإمبراطور الروماني كاراكلا خلال حملة عسكرية في آسيا الصغرى، وتولى بعده ماركوس أوبليوس ماكرينوس الحكم.

معركة دير العاقول (876 م): شهد هذا اليوم معركة دير العاقول، حيث تمكنت القوات العباسية من صد تقدم الصفاريين نحو بغداد، مما ساهم في حماية العاصمة العباسية من الغزو.

توقيع الاتفاق الودي (1904): وقعت فرنسا والمملكة المتحدة الاتفاق الودي، الذي هدف إلى تسوية النزاعات الاستعمارية بين البلدين في أفريقيا، ومهد الطريق لتشكيل التحالف الثلاثي في مواجهة ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى.

إطلاق مشروع جيميني 1 (1964): أطلقت الولايات المتحدة أول مركبة فضائية ضمن مشروع جيميني، وهو برنامج فضائي هدف إلى تطوير تقنيات الرحلات المأهولة تمهيدًا لمهام الهبوط على القمر.

تحطيم هنك آرون للرقم القياسي (1974): في هذا اليوم، حقق لاعب البيسبول هنك آرون رقمه القياسي بالوصول إلى 715 ضربة، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم بيب روث، مما جعله أحد أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة.

وفاة بابلو بيكاسو (1973): توفي الرسام والنحات الإسباني الشهير بابلو بيكاسو في هذا اليوم، وهو أحد أبرز الفنانين في القرن العشرين ومؤسس الحركة التكعيبية.

وفاة كورت كوبين (1994): عُثر على الموسيقي كورت كوبين، قائد فرقة نيرفانا، ميتًا في منزله بسياتل، بعد انتحاره بثلاثة أيام، مما شكل صدمة كبيرة في عالم الموسيقى.

إقرار التعديل السابع عشر للدستور الأمريكي (1913): تم في هذا اليوم إقرار التعديل السابع عشر للدستور الأمريكي، الذي نص على الانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الشيوخ من قبل الشعب، بدلاً من اختيارهم من قبل المجالس التشريعية للولايات.

اكتشاف تمثال فينوس دي ميلو (1820): تم اكتشاف تمثال فينوس دي ميلو، الذي يُعتقد أنه يمثل الإلهة أفروديت، على جزيرة ميلوس اليونانية، ويُعتبر أحد أشهر التماثيل في التاريخ الفني.

إطلاق سراح الشيخ عبد الله (1964): في هذا اليوم، أُطلق سراح الشيخ عبد الله، الزعيم السابق لحكومة جامو وكشمير، بعد أكثر من عشر سنوات من الاعتقال، حيث استُقبل بحفاوة في سريناغار.