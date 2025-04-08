الشعب الجمهوري: احتشاد المصريين بالعريش يؤكد رفض تهجير أهل غزة

صرح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب الأمين العام للحزب، أن احتشاد جموع المصريين من جميع محافظات مصر بالعريش لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارتهم اليوم للعريش المصرية، يحمل رسالة للعالم أجمع أن الدولة المصرية قيادة وشعبا ترفض بشكل قاطع تهجير الشعب الفلسطيني وشعب غزة من أراضيه .

أوضح أبو هميلة، أن اصطفاف ملايين المصريين اليوم بالعريش يؤكد وقوف الشعب المصري صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية رافضين أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، ورفضهم كل مخططات تهجير أهل غزة من وطنهم، مؤكدا على أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانيها أبناء غزة في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الأعزل .

وأضاف أبو هميلة، أن الدولة قيادة وشعبا داعمة للقضية الفلسطينية بكل قوة ومستمرة في جهودها الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة واستمرار إيصال المساعدات لداخل القطاع، مضيفا أن مصر لها دور فعال وقوي وقد ظهر جليا في زيارة الرئيس الفرنسي لمصر مؤخرا وما تبعها من مواقف واضحة وقوية تؤكد ثقل مصر ومكانتها في المنطقة، موضحا أن ثوابت الشعب المصري واضحة وراسخة وتتماشى مع السياسة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض المساس بسيادة الأراضي المصرية.

وأشار أبو هميلة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى جاهدا وبشكل متواصل وفعال دوليا وعربيا بجهود دبلوماسية حكيمة لوقف العدوان عن الشعب الفلسطيني وحمايته, وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهلنا بقطاع غزة، فضلا عن الدور المصري الريادي في ملف إعادة الإعمار، بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال، موضحا أن مصر التي قدمت تضحيات كثيرة ولازالت تقدم التضحيات من أجل حل القضية الفلسطينية، ستظل هي الحصن المنيع المدافع عن الحقوق العربية، وأن الشعب المصري لن يقبل بأي مخططات تهدف إلى تصفية القضية أو تقويض حل الدولتين .